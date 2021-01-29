法拉第未來電動車可望由吉利與富士康合資公司代工

周五 (29 日) 陸媒報導指出，吉利控股集團表示與法拉第未來 (Faraday Future) 簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並研究由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。

吉利集團表示作為法拉第未來的財務投資人，吉利控股集團還參與法拉第未來 SPAC 上市的少量投資。

(圖片: AFP)

周四 (28 日) 法拉第未來已與特殊目的收購公司 PSAC 宣布達成合併協議，交易完成後將赴那斯達克上市。

根據公告，雙方董事會一致批准合併交易，預計將在 2021 年第 2 季完成，在此之前，還需獲得 PSAC 股東同意。

合併後公司價值為 34 億美元。這次交易將為合併後公司帶來約 10 億美元資金，包含 PSAC 以信託方式持有的 2.3 億美元現金，以及藉由每股 10 美元價格超額認購私募股權投資已上市公司股份 (PIPE) 所得資金，來支援法拉第未來旗下首款旗艦車型 FF91 的量產作業。

另一方面，1 月 13 日吉利控股集團宣布與富士康簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及客製顧問服務。而協議內容，合資公司雙方各持股 50%。

此外，吉利控股與富士康成立的合資公司主要業務包含但不限於汽車整車或零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈製造流程等。

