擺脫電線 小米公布隔空充電技術

周五 (29 日) 小米(1810-HK)(XIACY-US)CEO 雷軍在社群平台上正式宣布小米隔空充電技術，不用插線，不用底座，可以為智慧手機進行遠距離無線充電，也可實現單一設備 5 瓦的遠距充電。

雷軍表示隔空充電技術透過小米自主研發的隔空充電樁來達成，內置 5 個相位干擾天線，可對手機進行毫秒級空間定位，精準探測手機位置，144 根 + 天線構成的相位控制陣列，通過波束成形將毫米波定向發射給手機，手機透天線接收後可實現數公尺內 5 瓦遠距充電。

(圖片: AFP)

從小米官方公布的圖像來看，這套設備可以涵蓋客廳，甚至讓手機邊玩邊充，也可以支援多個設備同時充電（每台設備最高功率 5 瓦），就算放在衣服內有異物遮擋也沒有問題。

雷軍稱小米隔空充電技術將為智慧手錶、手環等穿戴設備隔空充電。未來客廳，包括音箱、檯燈等小型智慧家居產品，都可以實現無線供電設計，擺脫電線束縛，真正實現客廳無線化。

在小米推出這項技術之前，Motorola 也曾公布自己的隔空充電技術，可以為多台設備進行充電。與小米技術不同，Motorola 的發射器體積較小，但有異物遮擋時充電功能就會中斷。

目前小米並未宣布該技術的商用時間。