〈台股盤後〉台積電失守600元壓盤 尾盤爆量急殺 回測15100點支撐

台股今 (29) 日早盤隨美股反彈，早盤大漲近 200 點一度重回季線，但受年前提款變現壓力沉重，指數開高走低，尾盤更爆出 343.89 億元大量，台積電失守 600 元整數大關，鴻海、大立光也走弱，終場大跌 277.57 或 1.8%，以 15138.31 點作收，成交量為 3544.13 億元，周 K 終止連 12 紅，周跌 880.72 點。

觀察權值股表現，權王台積電早盤一度收 5 日均線，但午盤過後在賣壓出籠下，跌破 600 元整數大關，終場下跌逾 1%，收在 591 元，鴻海也受到立訊聯手和碩布局金屬機殼業務，失守月線支撐，跌幅超過半根停板，大立光同樣賣壓沉重，跌逾 2%，台塑四寶、金融股午盤後也同步下挫。

盤面上雙 D 族群表現強勁，面板在漲價題材持續發酵，傳出面板雙虎春節期間將破例全產能滿載生產，激勵面板族群股價逆勢抗跌，群創、彩晶漲幅逾 2%，有達、凌巨也有 1% 漲幅；另外，受惠三星看好 DRAM 後市，也激勵南亞科相對抗跌。

隨著全球市場避險情緒升溫，資金再度轉往比特幣市場，近一日比特幣最高站上 34000 美元關卡，也激勵顯卡族群表現，指標個股青雲、撼訊攻上漲停，映泰、麗臺漲幅也超過 4%。

台股本周在年前提款變現壓力沉重下，日 K 連五黑，單周大跌近千點，外資從上周起也連日賣超，甚至將今年以來買超全數吐回，法人認為，台股先前短線急漲，加上年關將近，導致外資、投資人獲利了結賣壓出籠，市場交投氣氛降溫，短線須力拚持穩。