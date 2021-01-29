台股尾盤急殺跌277點收15138點 高低震盪465點 周線終止連12紅

美股周四止跌反彈，台股今 (29) 日早盤大漲逾百點，最高衝上 15603 點，可惜多頭後繼無力、空軍乘勢而起，權值股普遍翻黑，台積電更跌破 600 元大關，加權指數尾盤爆出大量賣壓，重挫 277.57 點，收最低 15138.31 點，成交值 3544.12 億元，高低震盪 465 點，周線也終止連 12 紅，但月線仍拉出連 3 紅，累計本月上漲 405 點。

台積電 ADR 周四反彈漲逾 3%，台股現貨早盤同步止跌回升，一度漲 18 元，來到 619 元，但多頭無力追價，尾盤翻黑下挫 1.6%，收 591 元，失守 600 元大關，累計 6 個交易日以來，台積電市值已蒸發 2.12 兆元。

隨著賣壓出籠，其他權值股普遍翻黑，鴻海跌勢不斷擴大，終場重挫近 6%，收 111.5 元，為近 3 周以來新低；聯電同樣在尾盤急殺，跌逾 2%，守住 50 元整數關卡；包括大立光、台塑、南亞、日月光投控、中鋼、富邦金等電金傳權值股均下挫；僅聯發科、矽力 - KY 等零星個股維持上漲走勢。

受惠遠距商機、宅經濟再度升溫，面板廠均釋出樂觀展望，友達將於下周舉行法說會，董事長彭双浪指出，考量面板需求強勁，兩岸生產線春節維持滿載，吸引買盤搶先卡位，帶動股價爆量上漲，一度重返 15 元之上；群創盤中也有 3% 以上的漲幅，重返 13 元之上；彩晶一度大漲逾 4%，最高來到 12.4 元，面板股交投均相當熱絡。

南韓大廠 SK 海力士去年獲利表現亮眼，持續看好今年 DRAM 前景，近來利基型記憶體 DDR3 庫存水位低，供應商惜售，帶動現貨價格不斷走高，今年來漲幅高達 38% 左右，有利台廠營運，不過，受大盤摜壓影響，僅南亞科維持上漲走勢，其他 DRAM 股均走弱。

隨著賣壓出籠，市場恐慌情緒升溫，富邦 VIX 再度匯集人氣、開低走高，終場站上 4 元，漲幅約 6.5%，成交量爆出 44.8 萬張。不過，溢價幅度也隨之飆升，富邦投信提醒投資人操作應留意下市風險。