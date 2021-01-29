抨擊華爾街與媒體 一封WSB網友公開信 揭發散戶逆襲的動機

去年美股大盤因疫情暴跌數度熔斷，今年美股個股卻上演漲到熔斷的戲碼，這一切都來自於 Reddit 股票版 wallstreetbets (WSB) 散戶大軍對機構投資人的抵制， 周四 (28 日) 更有網友發布公開聲明點名華爾街過去罪過，並斥責企業與媒體聯合妖魔化這次散戶的抵制行動。

Chewy.com 共同創辦人 Ryan Cohen 去年底大舉加碼敲進 GameStop (GME-US) ，上周又宣布加入董事會，散戶在網路上極力吹捧，大舉進場抬轎。

然而，隨後 GameStop 卻遭知名放空機構香櫞 (Citron Research) 發布報告看空，聲稱該公司股價只值 20 美元，Reddit WSB 版和 Twitter 散戶群起憤慨，散戶大軍進場爆買強逼放空機構退場。

這波血洗華爾街的戰役，從散戶群起號召下，在金融市場中大開戰場，WSB 版也幾乎成散戶大軍作戰指揮部。

周四更有網友發布公開信，為近期散戶行為喊話，並對華爾街、企業與媒體進行一連串抨擊，該文發布後立刻上熱門文章，更引來近 13.7 萬人按讚。

發文者表示，2008 年金融海嘯時，整個家族都成待宰魚肉，雖然幸運地保住唯一的家，但一家人家徒四壁，過著困苦的生活。

該文也點名對沖基金梅爾文資本 (Melvin Capital) ，指控梅爾文資本應對金融海嘯負責，他們藉由剝削其他企業、操縱市場與媒體、非法賣空賺取暴利。

發文者稱，如今，不論這些華爾街機構投資人想盡辦法聯合媒體來妖魔化他們的行為，上百萬個散戶都竭盡所能買進 GameStop。

此外，他還點名外媒 CNBC，抨擊大型媒體背後有 IBM、思科、摩根大通、甲骨文等大企業撐腰，聲稱 WSB 版、受金融海嘯、關注 GameStop 的投資人，都將會記住 CNBC 這樣的大型媒如何撕裂他們這些散戶。

另外，他也向戰後嬰兒潮的人呼籲，這次的行動是針對華爾街，表示兩個世代同處同一陣營，不應聽信媒體隨便進場自相殘殺，更不應聲援那些引發金融海嘯的人。

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