放棄作多或放空GameStop 大賣空本尊警告：散戶簇擁危險又瘋狂

散戶軋空之下，電子遊戲零售商 GameStop(GME-US) 連日大漲，但電影「大賣空」(Big Short) 本尊、知名避險基金經理人貝瑞 (Michael Burry) 卻警告，GameStop 漲勢已經失控，顯得「不自然、瘋狂又危險。」

貝瑞的 Scion 資產管理公司去年大舉買進 GameStop 並大賺一筆，他周二發布推文說：「如果我讓你注意到 $GME 這檔股票，而你從中賺了一筆，我很替你開心。但現在的漲勢，之後可能出現法律和監管行動。這變得不自然、瘋狂又危險。」

最近幾周在網路論壇上，不少買進該檔股票的交易員都引述他的話。

這則推文發布不久被刪除，貝瑞向巴隆周刊表示，這是因為他標註了錯誤的美國證券管理委員會 (SEC) 帳號。

貝瑞因在金融海嘯前放空房貸證券而聲名大噪，他去年 8 月揭露 Scion 持有 GameStop 的 3% 股權，當時股價不到 4 美元，但根據彭博取得的申報資料，Scion 去年第 3 季開始減持 GameStop 持股，截至 9 月底持股降至 2.4%。

貝瑞接受彭博訪問時說，自己現在「不再做多或放空」GameStop 股票。

GameStop 周二收盤暴漲 92.7% 至每股 147.98 美元新高，市值首度突破 100 億美元，盤後因被特斯拉 CEO 馬斯克推特發文提及，續飆 41%。

GameStop 在散戶號召與空軍對作下連日強漲，今年來截至周二收盤累計漲幅約 685%。知名做空機構如 Andrew Left 的香櫞研究 (Citron Research)、Gave Plotkin 的 Melvin Capital 則因做空 GameStop 慘賠。