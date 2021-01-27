GameStop空軍一夜慘賠16億美元 仍加重空頭部位

遊戲零售商 GameStop(GME-US) 股價持續瘋漲，上周五單日就讓做空機構慘賠 16 億美元，今年來累計損失已達 33 億美元。即使如此，空軍仍沒有繳械投降的意思，反而增加空頭部位，根據 S3 Partners 最新資料顯示，過去七天，做空 GME 的股票增加了 88.3 萬股。

GameStop 股價周二 (26 日) 收漲 92% 至 147.98 美元，再創新高，市值達 100 億美元。盤後因被特斯拉 CEO 馬斯克推特發文提及，又噴漲近 60%，一度超過 250 美元。

GameStop 向來是空頭狙擊的頭號目標，儘管股價一月至今漲幅高達 685%，S3 Partners 資料顯示，目前 GameStop 仍有 138% 的流通股被賣空。

這場「世紀大逼空」起因於做空機構香櫞研究 (Citron Research) 上周二 (19 日) 表示，GameStop 股價只值 20 美元，此番言論引起美國網民強烈不滿，在股票論壇 Reddit 號召散戶買爆 GameStop 抵抗空軍，甚至喊出「至少等到每股 1000 美元以上才賣 GameStop。」

隔日 GameStop 股價開始節節高升，從漲幅 57% 不斷擴大到 70%，股價也由 20 日最低開盤價 20.42 元美元，到 22 日最終收報 65.01 美元，一夜就讓空頭損失 16 億美元。大空頭香櫞研究因此噤聲，表示不再評論該股。

Loop Capital 分析師說，這檔股票已完全脫離基本面，這在很大程度上是由散戶、個人投資者推動的，其中許多人在 Robinhood 平台上交易股票、選擇權。

事實上，GameStop 多年來業績不佳，股價萎靡不振。由於網購便利，消費者轉向線上購買電子遊戲，特別是 Sony、任天堂、微軟及 Steam 等網上遊戲銷售平台大熱，讓 GameStop 與傳統零售商業務大受打擊，股價由 2016 年起跌跌不休，疫情爆發後情況雪上加霜，實體店面紛紛被迫暫停營業。

對於這檔連華爾街都在關注的逼空大戰，GameStop 不予置評，僅表示會持續數位轉型。本月稍早，GameStop 宣布美國最大的寵物電子零售商 Chewy 創辦人柯恩 (Ryan Cohen) 加入董事會，也成為讓散戶追捧 GameStop 的底氣。