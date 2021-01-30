SEC最新聲明：密切關注極端市場波動 保護投資者

週五 (29 日) 美國證券交易委員會 (SEC) 正式表態，將對最近的市場交易波動進行評估，線上交易平台暫停交易的決定也將受到審查，以採取行動保護投資者。

近期 GameStop 的散戶割機構韭菜引爆市場話題，SEC 遲遲未能為市場投機熱潮採取實際行動，引起各界爭議。馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 週四呼籲 SEC 必須介入以應對「市場操縱」問題。

週五 (29 日) SEC 在最新聲明中承諾，將保護個人交易員，並審查券商可能使投資者處於不利地位或以其他方式過度限制其交易某些證券的能力的行為。

該聲明提到，委員會正在與監管合作夥伴緊密合作，包括政府內部、美國金融業監管局 (FINRA) 以及包括證券交易所在內的其他自律監管機構，以確保受監管實體履行其保護投資者、識別並追查潛在不法行為的義務。

SEC 稱，當事實證明聯邦證券法禁止的濫用或操縱交易活動存在時，SEC 將採取行動保護散戶投資者。

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