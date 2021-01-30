〈熱門股〉半導體需求熱 大銀創新高周漲11.5%

上銀集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 受惠半導體景氣展望佳，訂單能見度已看至第三季，近期股價走強，周三 (27 日) 衝上 135 元新高價，周五 (29 日) 終場收在 121 元，雖跌破 5 日線，但仍站穩 10 日線與月線之上，股價周漲幅 11.5%。

大銀最大客戶美國半導體設備大廠看好今年半導體景氣，要求大銀提前備貨，訂單量可望較去年同期大增。據悉，目前大銀半導體相關訂單能見度已看至第三季，產線正全面加班趕工。

大銀主要應用領域包括半導體、PCB、面板、高階工具機、高速高精度自動化等，去年半導體、自動化營收占比各約 3 成，面板與 PCB 約 35%，工具機僅 2%。

隨著半導體智慧製造需求成長，加上第二生產基地建廠潮發酵，及中國發展自有半導體技術、台商回流等，產業升級趨勢均持續推升需求成長。

而大銀力矩馬達結合上銀迴轉工作平台，已成功打進日本前三大工具機廠，歐洲部分工具機大廠也陸續採用，今年可望逐步放量。

大銀去年營收 24.52 億元，年增 2 成。去年前三季稅後純益 0.83 億元，年增 1.3 倍，每股純益 0.7 元。

大銀日 K 線圖



