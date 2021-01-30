〈紐約匯市〉美股大跌 日圓不升反貶 美元指數月線收紅漲0.7% 

投資人在月底進行投資組合再平衡，美元周五 (29 日) 變動不大，本月收高漲 0.7%。儘管美股重挫、風險胃口理應收斂，但日圓周五仍重挫並觸及兩個月低點，比特幣跳漲至兩周新高。

過去兩周以來，美元對一籃子貨幣走勢大致狹幅波動。ICE 美元指數 (DXY) 周五大致持平，報 90.57，從 1 月 6 日觸及三年低點累計反彈 1.53%，本月漲幅也有 0.7%。

投資人正在評估去年重挫近 7% 的美元指數，賣壓是是否會延續。Bannockburn Global Forex 駐紐約市場首席策略師 Marc Chandler 說：「人們正在等待新的驅動因素，我認為直到下個月都不會出現。問題在於，美元的回檔修正會繼續、還是已經結束，在我看來還沒有個答案。」

市場聚焦財政刺激進展之際，美國勞工部下周五 (2 月 8 日) 將公布 1 月就業報告，這是即將到來最重要的經濟指標。眾議院議長佩洛西表示，下周將針對總統拜登 1.9 兆美元的刺激計畫，完成關鍵的初步程序。

日圓重挫，兌美元貶值 0.5% 至 104.73 日圓，盤中一度觸及兩個月低點 104.94 日圓；日圓兌瑞士法郎更降至接近三年低點。

美股周五暴跌，嬌生新冠疫苗保護效力，以及散戶對作避險基金引發的市場波動引發賣壓。

股市暴跌，被視為資金避風港的日圓通常會升值，但周五走勢卻恰好相反。分析師歸納有幾個因素導致：月底資產再平衡，提高美元需求，且美元的殖利率優勢大於日圓。

日本銀行 (央行) 周五公布的 1 月決策會議紀錄，內容顯示官員曾討論允許擴大長債殖利率波動範圍，市場預測，日銀 3 月開會時可能允許日本 10 年期公債殖利率一步偏離 0% 目標，在不會嚴重影響經濟的情況下維持金融穩定。

Chandler 說，導致日圓挫貶的部分原因，可能是美元龐大的空頭部位被軋空。

馬斯克一句話讓比特幣大漲

比特幣搭上 GameStop 等飆股列車在周五大漲，紐約尾盤報 34300 美元。特斯拉執行長馬斯克當日稍早在推特自介加入比特幣 (#bitcoin)，帶動這波漲勢。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「比特幣一度迷失在 GameStop 狂熱中，馬斯克的推文讓眾人目光再度回到這個加密貨幣上。」

由於比特幣劇烈上漲，Robinhood 等線上券商對比特幣祭出交易限制。

截至周六 (30 日) 台灣時間約 6:00 價格：