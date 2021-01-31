蘋果PCB供應鏈健鼎、燿華初估 1月營收較上月衰退

雖有春節前客戶備貨潮，不過蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 、健鼎 (3044-TW) 初估，1 月營收都較上月下滑，其中，健鼎 1 月營收估達 49.2 億元，重回去年 11 月的旺季水準，目前訂單能見度已達第二季。

燿華 2020 年 12 月營收達 15.55 億元，為全年次高，不過，估 1 月營收將低於此數字，產能利用率仍維持近 8 成水準。

燿華去年第二季產能利用率 5-6 成，第三季起雖然利用率提升，但產品出貨單價 (ASP) 下滑 ，造成第二季及第三營運虧損，目前估算第四季仍無法轉盈，但虧損將較第三季收歛。

燿華去年第二季稅後虧損 6.89 億元，第三季稅後虧損 4.17 億元，前三季稅後虧損 10.92 億元，每股虧損 1.76 元。

燿華 TWS 無線藍芽耳機軟硬結合板的接單上，因蘋果 AirPods 3 設計將導入軟板，取代原有軟硬結合板，燿華表示，因本身不是軟板供應商，如確定導入採用此軟板設計，燿華將不會供應，但燿華 2021 年將切入高階 NB 等多項產品軟硬結合板應用，可望取得更多等訂單。

燿華在中國江蘇南通通州技術開發區設立的新廠已進入量產，未來中國 PCB 產能將全數由南通廠負責，同時，上海展華廠動遷已完成土地過戶，將爭取所有款項今年第一季一次入帳。

健鼎去年第四季接單滿載，以 1 月營收 49.2 億元估算，月減 6.59%，年增 23.12%，估今年第一季營收表現將優於 2020 年同期 117.18 億元，目前接單能見度已達第二季，其中，HDI 板需求最明確。

健鼎也安排春節期間不停工，為留住員工在廠區上班過年，也提出以高額獎勵金鼓勵員工留廠上班、加班，讓中國大陸員工避開因疫情跨省移動遭隔離的情形。

健鼎規劃，2021 年公司資本支出預算將增加 40-50 億元，比 2020 年成長，主要用於開出新產能因應 HDI 高速成長的需求，健鼎近期也加速採購生產設備，完成安裝後，最快 2021 年第二季末開出。