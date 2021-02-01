日本1月製造業PMI降至49.8 再度惡化

日本 1 月份的製造業 PMI 報 49.8，較 12 月份的 50.0 減少，顯示日本整體製造業的景氣再度惡化。

日本製造業 PMI 走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

IHS Markit 週一 (1 日) 公布 au Jibun Bank 所統計的日本 1 月製造業 PMI 指數。去年 12 月的日本製造業景氣雖然普遍穩定，然而有企業表示，新冠肺炎 (COVID-19) 感染人數增加，對經濟再次造成影響，也記錄到近期產出的減少。

另一方面，部分日本企業預測 2021 年的需求將出現復甦，還有報告指出，全新的訂單數量出現逾兩年多來的穩定走向。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 針對最新調查結果作出評論，他提到，「日本製造業景氣從年初再度轉為萎縮，原因在於新冠肺炎的感染人數增加，還有緊急事態宣言的發布，造成企業活動放緩。為此，PMI 指數也因而出現低於 50.0 的結果。雖然在 12 月的時候整體表現穩定，但是進入 1 月出現走降，景氣從 2019 年 4 月以來都無成長紀錄。」

「日本製造業產出在 12 月時一度趨穩，近期的調查期間卻再度出現減少現象。此外，企業在員工離職後也不積極的招募員工，1 月的僱用人數減少，與人數增加的 12 月形成對比。」

不過，在日本製造業的短期展望方面，有企業報告指出，全新接單量表現穩定，似乎正在持續擺脫不佳狀況。企業也認為疫情所造成的影響會在未來一年內告一段落，日本經濟也將普遍走向復甦、產出也應該會增加。

IHS Markit 則預測， 2021 年的製造業產出將成長 7.1%，然而這樣的復甦步調仍緩慢，應無法彌補 2020 年的產出滑落。