中國1月製造業PMI指數為51.3% 月降0.6個百分點

週日 (31 日) 中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的 2021 年 1 月份中國製造業採購經理指數 (PMI) 為 51.3%，月降 0.6 個百分點，預期 51.1，創連續 11 個月處於擴張區間，但步伐有所放緩。

1 月份中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合 PMI 產出指數分別為 51.3%、52.4% 和 52.8%，比上月回落 0.6、3.3 和 2.3 個百分點，均持續處於擴張區間。

中國製造業採購經理指數歷月走勢圖 (圖片：中國國家統計局)

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，一般農曆春節前後為中國製造業傳統淡季，而且中國近期疫情對一些企業生產經營產生一定影響，中國製造業總體擴張趨勢因此有所放緩。

另一方面，1 月份中國大中型企業景氣度大致穩定，小型企業景氣度回溫。大、中型企業 PMI 分別為 52.1% 和 51.4% ，雖低於上個月 0.6 和 1.3 個百分點，但均位於景氣區間，其中大型企業 PMI 連續 8 個月位於 52.0% 及以上，對支撐製造業穩步恢復發揮重要作用。小型企業 PMI 為 49.4% ，雖比上個月回升 0.6 個百分點，但繼續位於臨界點以下，景氣仍偏弱。

從 13 個分項指數來看，同上月相比，積壓訂單指數、產成品庫存指數和原材料庫存指數上升，升幅在 0.2 至 2.8 個百分點之間；生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、採購量指數、進口指數、購進價格指數、出廠價格指數、從業人員指數、供應商配送時間指數和生產經營活動預期指數下降，指數降幅在 0.6 至 1.9 個百分點之間。

1 月份 PMI 指數繼續下降，但仍保持在景氣擴張區間內，表明中國經濟繼續保持平穩恢復態勢。

從歷史走勢看，大多數年份 1 月份 PMI 指數均較上個月下滑，可能與歲末年初的季節性特點相關。

值得注意的是，PMI 指數中，需求類指數下降更為明顯；相關的企業調查中，仍有超過三分之一的企業反映需求不足的困境。與需求不足相關，本月企業採購量、生產活動預期等指數都呈下降趨勢，這表明中國企業對開年的市場預期仍比較謹慎。