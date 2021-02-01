1月財新PMI降至51.5 創7個月以來新低

周一 (1 日) 財新公布 1 月份中國財新製造業 PMI 達 51.5，預期 52.6，前期 53，已連續第九個月保持在擴張區間，但數據降至 2020 年 7 月以來最低。

財新表示 1 月份民間製造業 PMI 數據的走勢與中國統計局製造業 PMI 一致，中國公佈的 1 月製造業 PMI 為 51.3，低於前一個月 0.6 個百分點，下滑至 2020 年 9 月以來最低。

財新指出中國製造業的供給與需求面均繼續擴張，但速度已減緩。2021 年 1 月生產指數和新訂單指數分別創下九個月和七個月以來的最低值。受訪企業表示，雖然市場需求仍正向，但入冬以來中國新冠疫情又再報發，為景氣帶來一些影響。

另一方面，全球的新冠疫情遲遲未受控，導致海外訂單減少，對外需造成明顯影響，當月新出口訂單指數已來到衰退區間，創 2020 年 7 月以來新低。

需求減緩，企業增聘意願低，導致就業市場持續承受壓力。同時原物料價格上漲，帶動製造業買進價格指數維持強勢，但略低於前一個月。至於出廠價格指數則創下 2018 年 7 月以來的最高值，通膨壓力增加中。

財新智庫表示，1 月中國製造業大致仍處在復甦期，但供給、需求復甦動能減弱，外需減少是主因。生產經營預期指數雖維持在擴張區間，但數據創下 2020 年 6 月以來的新低，顯示製造業企業家對經濟復甦的持續程度仍有所擔憂。而就業市場的疲弱和通膨壓力的急增均不容忽視。

