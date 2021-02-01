美國散戶掀戰 全球股市不理性下跌

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國企業陸續公布亮眼財報數據，聯準會維持寬鬆政策不變，然而，散戶對法人機構發起的逼空大戰引起整體股市出現大幅震盪，及拜登的 1.9 兆協議遇挫，美股下跌 3.3%；

2. 歐元區經濟、工業與服務業信心指數皆優於預期，M3 貨幣供給年增率 12.3%，但不敵美股震盪與疫苗供應緩慢的負面影響，歐洲股市下跌 3.4%。

新興市場

1. 中國 1 月製造業數據不如預期，服務業活動則大幅減緩，拜登政府上任之際，美國延後中軍企投資禁令至 5/27，中國銀行隔夜回購利率逼近利率走廊上限，中國股市下跌 3.9%；

2. 台灣 2020 年 GDP 成長 2.98%，為近三年來最佳，也是少數維持正成長的國家，在全球股市賣壓重重之下，年初至今表現優異的台股受挫下跌 5.5%。

債券市場

1. 疫苗進度不如預期，主要股市出現大幅震盪，恐慌指數 VIX 攀升收在 33.09，美國政府公債則維持平盤；

2. 美國長短期利差持續擴張維持有利風險資產的型態，全球高收益債券利差因受到股市波及，擴張將近 10 個基點，而新興市場債券則小幅收斂 3 個基點，債券指數則分別上漲與下跌 0.1%。

原物料、匯率

1. 美元指數上漲 0.4%；刺激法案料將限縮，金價收在 1,848 美元 / 盎司，單週下跌 0.4%；

2. 美國原油庫存意外大減近 1,000 萬桶，遠超過市場預期的增加 43 萬桶，但疫情仍陷膠著使得原油價格漲跌互見，油價收在 55.88 美元 / 桶，單週上漲 0.2%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/2/1（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/29）

資料來源: Bloomberg，2021/2/1（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/29）

三大市場關鍵事件及分析

1. 以色列成為全球抗疫希望

由於國土與國民人數較少，以色列疫苗接種速度快於全球，若每日新增感染人數能持續降至 0，對全球將是一大激勵，有助疫情重災股再度上漲。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/28。

2. 散戶 vs. 避險基金

美國散戶透過 reddit 論壇集結，一路買進並推升遭大量放空的 GameStop 股價，造成多家避險基金嚴重虧損，今年以來損失金額高達 238 億美元，部分基金被迫賣出其他獲利股票，造成美股不理性下跌。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/28。

3. 中國央行兩頭難

隨著中國家庭債務上升，官方出手管控私人信貸與房市，以避免衍生為系統性的風險。然而，中國企業的借貸成本仍相對較高，中國短時間內要大幅收手寬鬆政策的可能性不高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/29。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/28。

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