〈台股盤中〉金融股漲勢再起 指數低量反彈

台股今 (1) 日受惠台積電 (2330-TW) 與金融股拉抬，墊高指數緩步向上，國泰證期顧問處協理簡伯儀、分析師黃漢成都說，今天台股暫以「跌深反彈」看待。

台股今日是 2 月第一個交易日，不過本周將是鼠年封關前的倒數 5 個交易日，早盤指數以 15176.56 點開出，最高 15276.2 點，最低 15089.96 點，預估市場全場成交值為 2822 億元。

就各項市場指標來看，簡伯儀說，大盤受惠台積電、金融股及權值股拉抬走勢相對強勢，但 OTC 盤中下跌家數高於上漲，且封關前量能不繼，估僅有 2822 億元，成無量反彈格局，同時，台股今日上漲，仍未超過上周五下跌點數的二分之一，顯然是個弱勢反彈格局。

證券分析師黃漢成說，台股除權值股強勢外，防疫股也略有表現，但整體集中市場加權股價指數來看，指數已跌破月線，未來月線可能成為阻升台股的壓力，未來可能向季線靠攏。

權值股表現方面，台積電盤中上漲 11 元或 1.86%，站上 600 元大關，大立光 (3008-TW) 盤中下跌 30 元或 1.02%，鴻海 (2317-TW) 下跌 1 元或 0.9%。