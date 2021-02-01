【Wen姐筆記】農曆年前封關周 萬五保衛戰登場! 多方回防得保2搶3

外資持續把台股當提款機，上周五仍沒給臉色，外資續賣超 346 億元，加權指數上周五以 15138.31 點作收，成交值 3629.38 億元。空方已經兵臨 15000 點城下，多方如要守住 15000 點城池，首要之務為穩住權值股陣腳，讓指數能夠「保 2 搶 3」，才能維持在 15000 點之上暫時穩住! 關鍵點位為 14983、15085 與 15182 點。

多頭如果要儘速回防，15100 點務必守住，15100 點兩端哨站為 15085 與 15123 點，最好能夠連 15153 點也站穩，才有機會守住 15000 點城池! 當然最強的防禦是反攻，15200 點為展開反攻的最低要求，兩端哨站為 15182 與 15222 點。

才有機會先試圖收復上周五的失地，往 15257 與 15300 點城池挺進，15300 點兩端哨站為 15319 與 15282 點，守穩之後才有機會再往 15348 與 15400 關卡，，15400 點兩端哨站為 15422 與 15386 點，最好能夠收復 15458 點才能化解危機!

但如 15085 點未能站穩，需提防往 15053 與 15000 點回測，15000 點兩端哨站為為 14983 與 15020 點。如再棄守需提防跌勢仍未能煞車，恐有回測 14949 與 14900 點，14900 點兩端哨站為 14888 與 14921 點，如再棄守恐連 15000 點也將正式宣告失守!

農曆年前倒數 5 個交易日，如大盤未能儘速在封關周前站回月線，投資人持股仍建議以保平安為優先，多方持股成數宜降至 5 成以下!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)