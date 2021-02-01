AGC韓國廠發生爆炸玻璃基板缺口擴大 面板漲勢延續

全球玻璃供給再度拉警報，繼去年康寧 (GLW-US)、日本電氣硝子 (NEG) 傳出設備故障、停電熔爐受損意外，日本旭硝子 (AGC) 上月底再傳出韓國廠區發生爆炸意外，讓已經相當吃緊的玻璃基板供應缺口再度擴大，市場供不應求狀況加劇，連帶影響面板供需更加吃緊、漲勢延續。

根據韓國媒體報導，日本玻璃基板大廠旭硝子 (AGC) 位在韓國的 AGC Fine Techno Korea 在當地時間 1 月 29 日下午發生爆炸，疑似是工廠修理熔爐時，管道仍有殘留氣體發生爆炸所致，共計有 9 名員工受傷送醫。

據了解，AGC 韓國廠主要供應 8.5 代玻璃基板，今年則計畫調整供應 10.5 代玻璃基板，但受爆炸事件影響，目前停產調查中，評估將影響今年第 1 季、第 2 季全球玻璃基板供應。

儘管目前玻璃基板供給缺口不及面板驅動 IC 缺口，但隨著 NEG 去年底熔爐爆炸受損尚未恢復，AGC 又在傳出爆炸事件影響，法人認為，玻璃基板停機檢修到恢復產能至少約需 3-4 個月，估第 2 季 8.5 代玻璃基板供貨仍趨緊，將使面板價格維持高檔。

面板產業受惠遠距商機、宅經濟需求，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 營運自去年谷底翻身，雙虎目前產能均接近滿載、訂單看到今年上半年，春節期間也將加班出貨，在上游 IC、玻璃基板、偏光片等零組件持續吃緊喊漲下，面板價格漲勢可望延續，助推雙虎營運維持高檔。