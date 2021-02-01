台股回神強彈271點 外資終止連6賣 三大法人買超147.95億元

隨著美股期貨電子盤走揚，台股今 (1) 日也擺脫頹勢，在半導體雙雄台積電、聯發科領軍下，權值股普遍翻紅走高，金融、傳產回神，雙 D 族群也獲得買盤青睞，帶動加權指數漲勢放大，終場強漲 271 點，收在 15410 點，外資終止連六賣回補逾百億，三大法人合計買超 147.95 億元。

本周進入農曆年封關倒數，加權指數今日成交值收斂至 2740 億元左右，觀察籌碼面，外資上周五大砍 346 億元後，今日轉為買超 145.78 億元，終止連六賣；投信則賣超 3.89 億元；自營商與外資同調，買超 5.97 億元。三大法人合計買超 147.95 億元。

台積電近來持續遭外資調節，上周股價累計跌幅 8.9%，市值縮水 1.5 兆元，今日總算終止跌勢，站回 600 元之上，並收復月線，終場漲逾 3%，收 611 元；聯發科傳出打入蘋果旗下的耳機廠 Beats 供應鏈，可望在 2、3 月開始出貨，激勵股價走高，漲逾 3%，重新站上 900 元關卡。

觀察主要權值股表現，在買盤力挺下，鴻海、聯電盤中陸續翻紅漲逾 1%，日月光投控、廣達、瑞昱等電子股均表現亮眼；南亞、台塑、中鋼、台泥及兆豐金、元大金等，漲勢也相當強勁。

友達法說會本周四登場，市場預期，去年全年可望繳出虧轉盈的好成績，吸引買盤搶先進駐，友達今日爆量大漲逾半根停板，收 15.85 元，成交量高達 60.5 萬張；群創漲幅也逼近 5%，重回所有均線之上。

此外，NAND Flash 今年首季報價也出現止跌回穩訊號，加上三星、SK 海力士等大廠均看好今年 DRAM 後市，在買盤力挺下，南亞科股價重回 80 元之上，並一路走高，終場大漲 8%，收 86.3 元，華邦電、旺宏、群聯、威剛等也都在盤面上表現。