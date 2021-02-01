〈緬甸政變〉緬甸軍事政變 美國、澳洲要求尊重選舉結果 釋放翁山蘇姬

據報導，緬甸軍方在多日指控選舉舞弊之後，已將翁山蘇姬 (Aung San Suu Kyi) 和緬甸政府其他高層領導人拘押，並稱全國進入緊急狀態，軍方會在未來 1 年裡控制國家。

美國與澳洲等國已表態，要求緬甸軍方釋放所有被拘押人員並尊重選舉結果。

軍方政變之後，緬甸出現大規模通信中斷，銀行關閉，疲倦的士兵在緬甸最大城市仰光的街道上巡邏。居民打開電視機只能看到軍方擁有的 Myawaddy，其他台幾已被封鎖。

白宮發言人 Jen Psaki 透過聲明表示，「美國反對任何改變最近大選結果和阻礙緬甸民主轉型的企圖，相關責任人若不悔改，美國將會對其採取相應行動。」

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 強調，美國與渴求民主、自由和發展的緬甸民眾站在一起，軍方必須立即撤銷行動。

緬甸去年 11 月 8 日舉行了軍政府幾十年統治結束以來的第二次普選，翁山蘇姬領導的全國民主聯盟在大選中大獲全勝，軍方支持的聯盟團結與發展黨僅獲 33 席，遠低於預期。自那以來，軍方及其政治派系便一直要求當局就其所指的大規模選舉舞弊展開調查。

緬甸陸軍總司令 Min Aung Hlaing 辧公室表示，這次行動是回應選舉舞弊而來，在緊急情況結束後，軍方將舉行「自由、公正的大選」。

軍方的行動將對美國總統拜登的外交政策進行考驗，過去幾年，在川普 (Donald Trump) 的領導下，美國對緬甸的批評日益嚴格，並於 2017 年實施了針對簽證限制和金融制裁的目標。

中國是緬甸最大的貿易夥伴，2019 年約占緬甸總貿易額的三分之一，是美國的十倍多。緬甸還獲得了國際貨幣基金 (IMF) 的支持。IMF 上個月批准約 3.5 億美元的援助以解決疫情危機。

緬甸全國民主聯盟透過 Facebook 帳號發表翁山蘇姬的聲明，呼籲緬甸人民反對 1 日軍方發動的政變和任何恢復軍事獨裁的行為。