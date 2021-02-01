歐元區1月製造業PMI終值下滑至54.8 但仍優於預期

根據 IHS Markit 在週一 (1 日) 公布的數據顯示，在歐洲採取了新的防疫封鎖措施，加上供應短缺，對歐元區製造業活動造成影響，歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 終值下跌至 54.8，但仍略好於預期。

隨著新冠肺炎病例數在歐洲再度飆升，許多國家被迫重啟封鎖。歐元區 1 月製造業 PMI 從 12 月的 55.2 跌至 1 月的 54.8，不過仍略好於預期的 54.7，連續六個月擴張，高於成長與萎縮的榮枯分界線 50。

IHS Markit 的首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，在 2021 年初，歐元區製造業產值將持續以穩健的速度增長，儘管增速已降至復甦以來的最低水平，主因是新的封鎖措施和供應短缺給該地區的製造商帶來了進一步的挑戰。

根據上月的調查顯示，隨著大部分服務業仍將持續關閉，歐盟的經濟前景仍然黯淡，該地區經濟若要回復到疫情前的水平，可能還需要長達 2 年的時間。

儘管如此，根據市場研究機構 Sentix 的調查顯示，由於市場預期新冠肺炎疫苗持續發展有望帶動市場復甦的情形下，歐元區 1 月份投資者信心指數增長超出預期，並創下 2 月份以來新高。

歐元區今年 1 月投資者信心指數近一年來首次升至正值，從 12 月的 - 2.7 升至 1.3，並高於市場預期的 0.7，並且連續兩個月上升，為去年 2 月以來最高。

期間內，現況指數由前值的 - 30.3，續改善至 - 26.5，創下去年 3 月以來新高，預期指數則由前值的 29.3，續升至 33.5，創下新高。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示，儘管德國和荷蘭等國在新一波防疫封鎖下迎來嚴峻的冬季，恐在短期內抑制國內需求，不確定性也仍然存在。但是總體來說，可以期待第一季出現復甦的跡象，但是仍然伴隨很高的風險。