【日盛投顧】IC設計、半導體領軍 指數挑戰月線

◆盤勢分析

1. 雖上週五美股四大指數持續修正，但在台股短線跌幅不小之下，週一台股以小漲 38.25 點的 15,176.56 點開出，早盤雖兩次翻黑，但在美股期貨跌幅縮小並翻紅下，指數在 2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股帶動下震盪走高，終場加權指數以上漲 271.78 點的 15,410.09 點作收，漲幅 1.80%，成交量 2,764.80 億元。三大法人合計買超 147.95 億元：外資買超 145.87 億元、投信賣超 3.89 億元、自營商買超 5.97 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，短線反彈格局，若持續反彈量增有利指數走高。

(2)、均線：近期指數沿 5 日線下跌，若能突破 5 日線，短線轉強，將回補 1/28 在 15557～15642 點的空方缺口。

(3)、技術指標：日 KD 在 1/15 出現死亡，K 值在 1/22 跌破 80 走弱至今，留意黃金交叉買訊何時出現。

3. 櫃買指數：開高震盪走高，收在 180.39 點，漲 0.47%，守穩季線，有機會挑戰 5 日線反壓。

4. 觀盤重點：週一台股跌深反彈，挑戰 5 日線壓力，若能突破 5 日線，短線轉強，將回補 1/28 在 15557～15642 點的空方缺口，若回補完此空方缺口，將有利於台股的後勢，可留意黃金交叉買訊何時出現。

結構 IC 設計、面板、橡膠、業績成長股等走強

1.IC 設計：在晶圓代工產能吃緊，成本墊高，IC 設計調漲售價趨勢確立，加上上週 2454 聯發科法說優於預期，本週二 2379 瑞昱法說會法人看好下，週一由上漲 8.8% 的 6415 矽力 - KY 領漲，包括 5274 信驊、5269 祥碩、3034 聯詠、2379 瑞昱、2454 聯發科、3443 創意、6202 盛群、3529 力旺等均有 3.2% 以上的漲幅。

2. 面板：受到韓國旭硝子龜尾玻璃基板熔爐上周五 (1/29) 發生爆炸，加上驅動 IC 售價看漲，恐衝擊大尺寸面板的供貨與價格，週一由上漲 7.46% 的 2409 友達領漲，包括 3481 群創、6120 達運、8069 元太、5371 中光電等均有 2.0～4.9% 的漲幅。

3. 橡膠：車市增溫，油價上揚，橡膠行情穩步走揚，輪胎需求熱絡，而全球疫情吃緊，醫療手套原料 NBR 報價維持高檔，週一由上漲 6% 的 2103 台橡領漲，包括 2108 南帝、2106 建大、2105 正新等均有 2.1～5.2% 的漲幅。

4. 操作建議：上週四 1/28 跳空跌破 20 日線，本週若能站回 20 日線，並回補完 1/28 在 15557～15642 點的空方缺口，則短中線轉強，將有利於台股的後勢。台股短線可留意：IC 設計、面板、橡膠、半導體等。