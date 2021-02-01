龍邦董事長兼總經理由前龍巖董座劉偉龍出任

龍邦國際 (2514-TW) 原任董事長邵明斌今 (1) 日辭任，董事長職缺由去年 12 月 3 日卸下龍巖 (5530-TW) 董座職務的劉偉龍接任，即日起生效，劉偉龍並將兼任總經理一職。

龍邦指出，為落實公司治理與專業經理人制度，因應集團長期發展以及拓展多元化事業體系需要，特延攬劉偉龍擔任董事長。原任董事長邵明斌，辭任董事長後仍將繼續擔任董事，持續參與董事會。

龍邦國際目前事業主軸，包括不動產營建事業、球場休閒事業、投資事業以及生活事業等四大體系，依照多元化發展投資策略，近幾年朝向危老及都更題材以及站穩投資開發先機等角度，積極投入都會地區不動產開發及營建事業，並鎖定臺北市、新北市及台中等精華區土地，近期已投入約 20 餘億元陸續購入台北內湖及大同區土地建案，內湖土地擬計畫興建廠辦大樓，預計可在今年度動工，另大同區土地則參與都市更新辦理建照申請中。

龍邦國際近年經營發展穩健，業內部份，除已納入「瑞助營造」為重要子公司，並納入龍邦的營收，龍邦 2020 年營收 107.16 億元，年增 14.98%，2020 年前三季龍邦稅後虧損達 2.3 億元，較 2019 年同期由盈轉虧，每股虧損 0.64 元。

龍邦指出，子公司瑞助營造 2021 年將在營建本業、綠能循環經濟以及房地產等事業主軸上三箭齊發，挑戰營收、工程承攬雙百億的目標外；在球場休閒事業方面，看準未來高球產業發展潛力，已於 2020 年度提前布局投資購入北海球場、東華球場等經營球場事業，發揮集團綜效。

業外部份，龍邦持續持有穩健獲利傳產股如泰山 (1218-TW)，以長期投資為目標，龍邦近期已持有泰山達 30%。

龍邦新任董事長兼總經理劉偉龍曾擔任龍巖的董事長兼總經理，在 2020 年分別卸任，而以龍邦目前的土地開發、投資及生活殯葬相關事業的經營主軸來看，也與龍巖有相似之處。