〈緬甸政變〉經部：台商營運狀況正常 部分事務性工作受停電、網路影響

緬甸當地時間 1 日發生軍事政變，軍方電視台宣布，國家進入緊急狀態，軍方將控制國家一年，針對在當地設廠的台商，經濟部投資處今 (1) 日表示，已與當地外館聯繫，目前廠商生產狀態維持正常，僅有部分事務性工作受停電、網路通訊影響，將持續與當地外館、廠商保持密切聯繫。

根據經濟部資料顯示，在緬甸投資的台廠逾 250 家、投資金額達逾 10 億美元，投資項目包含電機電子、製鞋成衣、金融運輸、食品橡膠、營建等，主要投資地點則在仰光市、迪洛瓦經濟特區、勃固、曼德勒、伊洛瓦底省等。

電機電子產業包含華凌光電、亞光 (3019-TW)、正崴 (2392-TW)、帆宣 (6196-TW)、佳日工程；製鞋成衣有寶成 (9904-TW)、台鎰、志強興業、鞋美工業、偉特、達新 (1315-TW)、鼎大、銘旺實 (4432-TW)、山二；金融運輸有玉山金 (2884-TW)、國泰金 (2882-TW)、兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、臺灣銀行、華航 (2610-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、無限等。

食品橡膠類有佳鴻水產、農友種苗、大漢食品工業、宏全國際 (9939-TW)、成長實業、大成長城 (1210-TW)；營建業則有啟翔業鋁、世紀鋼 (9958-TW)、世久營造、中興工程、亞新工程、中華工程 (2515-TW) 等。

緬甸軍方逮捕執政黨翁山蘇姬等多位民選政府要員，政治局勢處於不安狀態，部分地區網路、電話中斷。