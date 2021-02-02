Reddit大軍另闢新戰場「生物科技股也逆襲！」

GameStop 的史詩級大軋空有了新劇本，週一 (1 日) Reddit 大軍另闢新戰場，大舉買入遭放空的生物科技股。

大量 Reddit 散戶在「wallstreetbets」論壇發起「#BioWar」，宣布向放空生物科技股的對沖基金發動攻擊。Reddit 散戶稱，BioCryst Pharma 是市場上被低估程度最為嚴重的股票。

受此消息影響，BioCryst Pharma(BCRX-US) 週一上漲 39.08% 至每股 11.85 美元，寫下 5 年新高紀錄。

製藥公司 Biocryst 專注於治療罕見疾病，最近終止新冠病毒藥物研發，因而遭對沖基金放空，放空比例達 17% (約為 2.59 億美元)。

此外，其他遭放空的生物科技股也受到散戶追捧，根據 S3 Partners 數據，Novavax 看空部位達 15 億美元。

Novavax (NVAX-US) 週一上漲 21.44% 至每股 268.30 美元。美國粉單市場中，Healthier Choices Management (HCMC-US) 暴漲 125.00% 至每股 0.0018 美元。