白銀飆漲引政府、交易所注意 CME：期貨保證金將調高18%

散戶大軍轉戰白銀使期貨價格周一大漲 8%，引起相關監管機構關注，芝加哥商品交易所 (CME) 也宣布旗下紐約商品交易所 (COMEX) 白銀期貨保證金提高至 18% ，以確保期貨市場穩定。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 表示發布聲明說，散戶大軍正轉戰白銀等貴金屬，CFTC 正在密切監視白銀市場近期的活動。

CFTC 代理主席 Rostin Behnam 說：「CFTC 正與其他監管機構、交易所和利益相關者就白銀衍生性商品市場結構完整性開會溝通，致力於解決潛在威脅、監視市場操縱與舞弊行為，並時時保持警惕 。」

芝商所也在周一宣布，基於對市場正常波動性審查，確保所有投資人有足夠的期貨擔保覆蓋率，因此，自周二 (2 日) 起，白銀期貨買賣保證金將從由 14000 美元上調至 16500 美元。

這意味著白銀期貨投資人需要支付更高成本履行其期貨合約，一般而言當合約報價飆漲或波動極大時，交易所通常會提高保證金，確保投資人進場前有足夠的擔保品，如此可能會淘汰資金水位不足的小型投資人。

受到散戶大軍資金擁簇，GameStop 上周飆漲近 400%，引起白宮、證券監管機構和州檢察長的注意。這股熱潮周一持續蔓延至貴金屬市場，白銀期貨上漲 8% 至每盎司 29.06 美元，盤中一度上漲 11% 至每盎司 30.35 美元，寫下 2013 年以來白銀在 COMEX 最大單日漲幅。