〈財報〉任天堂大幅上修財測 Switch主機銷量預估年增35%

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 週一 (1 日) 盤後公布最新財報。2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的合併純益作出上修，預估年增 54.7% 至 4000 億日圓。伴隨著疫情而來的宅經濟促成 Switch 遊戲主機熱銷，年度銷量預估年增 35% 至 2650 萬台，同樣作出上修。

任天堂股價週一 (1 日) 收在每股 62640 日圓，較上個交易日上揚 3.40% 或 2060 日圓。

任天堂股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 2020 年度前三季 (4-12 月) 合併財報關鍵數據：

營收報年增 37.3% 至 1 兆 4044 億日圓。

營業利益報年增 98.2% 至 5211 億日圓。

經常利益報年增 92.9% 至 5282 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 91.8% 至 3766 億日圓。

任天堂在財報說明資料中提到，有關 Switch 軟體部分，7 月上市的《紙片瑪利歐：摺紙國王》賣出 305 萬套、為慶祝超級瑪利歐兄弟 35 週年在 9 月上市的多款促銷遊戲之一《超級瑪利歐 3D 收藏輯》賣出 832 萬套、10 月上市的《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》賣出 108 萬套，還有《皮克敏 3 豪華版》也賣出 194 萬套。

在本年度前所推出的《集合啦！動物森友會》、《瑪利歐賽車 8 豪華版》以及

《健身環大冒險》等 Switch 遊戲也在跨入這個年度之後持續熱銷，亦帶動遊戲主機的銷量大增。其他遊戲廠商所推出的遊戲軟體也同樣出現成長，這段期間內共有 29 款遊戲軟體銷量突破百萬。

Switch 主機累計賣出 2410 萬台、年增 35.8%，遊戲軟體賣出 1 億 7610 萬套、年增 43.0%。

基於日本會計準則的年度財測關鍵數據：