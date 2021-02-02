調查：牛年春節消費商機上看3118億元 上班族平均預算34K

農曆新年將至，根據求職網站調查，過年較大筆支出除了發紅包，約有 67% 上班族計畫送禮，平均預算 5821 元，加上旅遊、購物等消費，預估 7 天連假總花費預算每人達 34096 元，以全體受僱就業者來推算，牛年春節消費商機將上看 3118 億元，挹注經濟成長力道不容小覷。

yes123 求職網今 (2) 日公布「勞工過年計畫與春節商機調查」，大部分上班族在年節前夕都有發紅包、送禮的計畫，可能因此出現手頭吃緊的狀況，所幸有年終獎金入帳可支應，上班族預估，今年領到的年終獎金平均為 24605 元，但其中約有 43% 自認領不到，若扣除領不到的勞工，平均值則落在 42906 元。

春節連假自 2 月 10 日起到 2 月 16 日共計 7 天，調查顯示，約 89% 的上班族指出，牛年過年計畫發紅包，壓歲錢的總預算平均落在 11977 元。此外，過年有計畫送禮的上班族也佔了 67.1%，平均預算 5821 元，送禮的內容包括糕餅類禮盒、養生補品類禮盒、水果禮盒等。

過年期間，許多上班族也打算安排旅遊、逛街購物行程，據估算，7 天下來的總花費預算，每人平均達 34096 元，相當於一天消費 4871 元；若以「全體受僱就業者」914.4 萬人推算，勞工朋友所創造的牛年春節連假消費商機，將上看 3118 億元，挹注台灣經濟成長的效益不容小覷。

不過，本土疫情持續緊張，yes123 求職網發言人楊宗斌指出，景氣尚未完全復甦，上班族對過年時的每一項消費，更加謹慎保守、精打細算，加上長期沒調薪，或處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等利空因素，想讓受薪階級在春節期間多消費，大賺紅包財，業者需要祭出更多的優惠。