福特與谷歌達成6年合作協議 新車將採Android操作系統

美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 和科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 在週一 (1 日) 宣布了合作關係，谷歌提供的軟體、人工智慧和雲端運算服務，來共同開發新的消費者體驗和現代化汽車內部操作。

福特與谷歌達成了一項為期 6 年的合作關係，根據協議，福特將從 2023 年開始將谷歌的 Android 操作系統整合到旗下福特和林肯車款當中。

福特將為客戶提供內建的 Google 應用程式，包括地圖和語音技術。同時，福特也將運用谷歌的人工智慧技術，以提高車輛研發、供應鏈和製造的效率。

同時，兩家公司還將成立一個新的團隊，以探索並研究數據的來開發新的零售產品，為福特客戶創造更好的優惠和更多的服務。不過，福特也強調，客戶數據將不會移交給谷歌或谷歌的廣告客戶。

谷歌與福特的合作關係，反映了汽車製造商不斷增加的壓力，車商致力於加速軟體和數據支持的服務，從而增加收入並削減成本。

福特美國市場銷售和服務副總裁 Mark LaNeve 在先前表示，經銷商們正期待著 2021 年的 F-150，以及即將上市的 Bronco Sport 和全新的電動車 Mustang Mach-E。

Cox Automotive 經濟和產業洞察經理 Zohaib Rahim 表示：「如果我們在 2021 年看不見反彈，那麼對汽車製造商來說將是一個重大問題」。此外，他也表示，一旦疫情導致政府稅收明顯減少，明年政府對汽車的訂單也可能會大幅減少。