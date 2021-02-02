GameStop散戶起義是煙霧彈？渾水CEO質疑空頭同業互剿

GameStop(GME-US) 散戶尬法人震驚華爾街，知名做空機構渾水基金 CEO 布洛克 (Carson Block) 質疑，這場史詩級軋空行情有對沖基金同行互剿的成分，因為幾星期前渾水基金遭對沖基金放空，Gmaetstop 這波走勢讓他「既視感」很強烈。

布洛克接受彭博訪問時指出，GameStop 股價拋物線不太像網軍散戶能推出的行情，比較像對沖基金針對其他對沖基金的軋空行為，他很好奇「這是什麼樣的聯合？是否越界了？這些問題很有趣。」

彭博社強調，這只是未經證實的猜測，但若布洛克猜測是對的，那麼上週歷史性的「散戶起義」只不過是對沖基金藉機互相殘殺的煙霧彈。

這場廝殺的傷亡名單持續增加，知名對沖基金梅爾文資本管理 (Melvin Capital Management)、Maplelane Capital 損失慘重，其中，梅爾文資本上周二已結清在 GameStop 的空頭部位；綠光資本 (Greenlight Capital)、文藝復興科技 (Renaissance Technologies) 管理的基金也遭受波及。目前仍不清楚哪一方獲勝、有哪些對沖基金受惠。

在 GameStop 事件發生的幾周前，渾水基金也淪為軋空受害者，當時在 GSX Techedu 這檔股票上被其他對沖基金軋空，那次之後不斷出現類似的情況，讓渾水基金不得不雇用專職的交易員，來監視股票期權市場，加強主動管理風險，一有動靜就調整部位。

布洛克進一步指出，這是一場交易遊戲，更是流量驅動的技術性遊戲，必須努力求生。

Gamestop 這場「鄉民起義」起因於，眾多散戶早就不滿金融海嘯後政府對銀行業的紓困作法，更對做空機構賺取暴利火冒三丈，布洛克為做空行為辯護，將真正的主謀指向美國聯準會。

他抨擊 Fed 理事會採取「無視惡魔」的方式來監控市場，並認為金融市場已經崩潰，當投資人逐漸感到市場估值過高，泡沫最終破裂時，小型投資者將首當其衝。

他指責 Fed 注入過多流動性，導致信貸擴張和過多的槓桿。當前需要有意義的貨幣財政政策組合，否則大家都會被困在一個更大、會再次爆炸的火藥桶裡。