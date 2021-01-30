資金封關前獲利了結科技股臉綠 台股短線先守「萬五」支撐點

台股在資金獲利調節下周線重挫 880 點，投信指出，隨著國際疫情升溫，加上農曆春節將屆，短線面臨技術整理拉回，但看好科技上游族群仍可望再度重啟多頭格局，短線可望在 15000 點附近獲得支撐。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前大盤評價處於高位，且融資餘額攀上近 15 年來新高，在全球疫情持續發燒之際，加上適逢農曆春節封關將屆，導致盤勢出現技術性拉回整理。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻也說，不少個股短線累積漲幅已大，法人趁勢在年節封關前先落袋為安，拖累盤面個股走勢出現明顯波動，尤其是半導體、電動車與航運等類股，震盪幅度相對劇烈，預估等春節後籌碼沉澱完畢，資金再度回籠後，有機會重啟彈升行情。

賴正鴻進一步指出，目前影響盤勢表現主要受籌碼面凌亂影響，下週是農曆年前最後一周交易日，研判不至於有過於激情的行情表現，可等待春節過後籌碼沉澱完畢，市場可望重新聚焦基本面與資金面等利多。

在投資標的部分，廖哲宏認為，今年以來主要由電動車與半導體業領漲指數翻揚，而去年底表現優異的循環性類股，則受疫情漫延與短線獲利回吐賣壓湧現，表現相對疲弱。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台灣經濟基本面樂觀，根據研調機構預估，將今年我經濟成長率 GDP 調升 4% 以上，未來如有疫苗開始施打與普及，可望帶動內需市場轉趨活絡，屆時包括塑化、食品、餐飲、運動休閒類股可望沾光受惠。

周書玄建議，操作策略仍以科技類股為主、搭配傳產為輔，其中科技類較看好半導體族群、PCB、被動元件、高速傳輸、運動休閒、航運貨櫃和車用零組件等產業，可挑選本益比較低的標的逢低分批介入。