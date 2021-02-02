和勤精機訂單強 1月營收2.53億元改寫歷史次高

精密沖壓廠和勤精機 (4586-TW) 今 (2) 日公布 1 月營收，為 2.53 億元，改寫歷史次高，月減 0.79%，年增 33.12%，連續 2 個月營收站上 2.5 億元。

和勤精機 2020 年第四季營收首度突破 7 億元，達 7.02 億元，創單季新高，季增 11.93%，年增 12.44%，和勤主管指出，在客戶訂單延續及新產品加入量產預期下，今年營運料將維持成長態勢。

和勤統計，今年 1 月兩大業務營收，分別為汽車零件 1.77 億元，占比 69.8%；硬碟機構件（VCM Plate）7600 萬元，占比 30.14％。汽車零件業務受惠中國車市產銷持續回暖、電動車相關零件規模增加，營收保持高檔，硬碟零件訂單保持穩定，出貨以高階機種 5G、雲端伺服器為主。

和勤精機預估，今年電動車的全球獨供零件品項會再增加，新車零件預計上半年開始出貨，加上車門鎖零件的供也自今年起增量，並新增電動車門鎖供應，美系電動車零件出貨規模將持續成長。

除了美系電動車廠外，和勤也供應其他品牌新能源車門鎖、座椅等零件，其中關鍵的電驅系統零件已陸續完成各大品牌車廠認證，正進行量產準備。

和勤同步與各大品牌車廠開發新能源汽車相關零件，同樣有相當高的比重為獨家供應產品，新能源車零件將是公司未來營運成長的動能之一。

和勤精機 2020 年第三季稅後純益為 3873 萬元，季減 11.71%，年增 25.82 倍，單季每股純益 0.48 元；2020 年前三季稅後純益 9557 萬元，年增率 107 倍，每股純益為 1.19 元。2020 年營收 23.08 億元，年增 10.17%。