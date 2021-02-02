〈馬光-KY展望〉看準兩大優勢加碼收購天津馬光股權 本月底持股比攀升至79%

馬光 - KY(4139-TW) 總經理黃傳勝表示，看準天津馬光高毛利自費門診業務高速成長、病患因疫情從大醫院轉往診所就診等兩大優勢下，將加碼收購天津馬光股權，預計 2 月底前持股比提高至 79%，未來不排除 100% 收購。

馬光預計農曆年前，以人民幣 2400 萬元收購天藥集團持有天津馬光 16% 股權、總共約 2000 萬股，預計 2 月底前完成收購後，馬光對天津馬光持股將攀升至 79%，且有 3 分之 2 董事席次，成最大股東。

黃傳勝指出，由於天津馬光將積極發展慢病管理與雲端醫療等利基型高毛利醫療服務，且採取併購醫院擴大營運規模，加上天津馬光業績、獲利穩定，未來不排除持續收購中國中信集團持有的 21% 股權，將天津馬光成為全資子公司。

馬光表示，雖然去年疫情蔓延，但天津馬光業績逆勢成長，原因在於天津馬光具備歐美一線用藥進口資格，受到疫情影響，病患從大醫院轉診至社區診所就診，在門診數量與用藥成長下，去年全年業績年增 25%。

天津馬光去年第 2 季成為天津首家取得互聯網醫療業務執照的民營醫療院所，目前正在與當地進行數據對接業務，預計今年 5、6 月正式上線，黃傳勝認為，由於疫情推升遠距醫療需求，加上當地政府鼓勵推廣互聯網相關醫療業務，有望成為下一波營運新動能。