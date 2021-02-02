宏捷科產能逐步開出 1月營收年增逾3成再寫61個月新高

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (2) 日公告 1 月營收，受惠 WiFi 需求、新產能開出，單月合併營收達 3.6 億元，月增 3.81%、年增 33.61%，連續五個月站穩 3 億元，並寫下逾 5 年、近 61 個月新高。

宏捷科受惠手機 PA、WiFi 需求強勁，近期積極擴產，陸續向漢唐 (2404-TW)、佳能半導體添購設備，但受疫情影響裝機時程，原定去年底月產能達 1.5 萬片計畫，將遞延至本季完成，目前產能利用率維持近滿載，逐季擴廠計畫不變，預期年底月產能可達 2 萬片目標，最高上看 2.3 萬片。

展望今年，宏捷科在手機 PA、WiFi 兩大動能帶動，加上產能逐步擴大下，營收逐月成長趨勢不變，其中，手機 PA 可望受惠中國 4G、5G 手機需求提升，加上美系客戶因產能有限、受疫情影響，擴大委外訂單，宏捷科同步受惠。

宏捷科日前也向客戶發出通知，將調整代工價格近 1 成，法人認為，宏捷科反映近年擴產資本支出及匯兌損益，加上過去產品折價約 3 成，調漲代工費尚屬合理，但現有產能維持滿載、仍在消化之前訂單，預期調漲效應將在第 2 季浮現，