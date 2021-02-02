明基材1月營收寫10個月新高 首季營運旺

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (2) 日公告 1 月營收，在面板強勁需求帶動下，偏光片需求也維持高檔，單月營收達 13.89 億元，月增 1.9%、年增 28.12%，為近 10 個月新高，展望首季，偏光片供給仍維持緊俏，加上調漲報價約 5-10%，營運可望續旺。

明基材指出，隨著面板報價持續正向發展，偏光片供給也相當吃緊，且上游補償膜材料也有供給缺口，估今年首季產能利用率仍將維持滿載，今年也將持續進行產線去瓶頸，提升產能。

近期偏光板廠也傳出反映材料成本、匯率，首季偏光板價格調漲約 5-10%，將有助營運維持獲利。

除偏光板本業，明基材近年也持續布局其他材料，包含醫材、電池隔離膜、織品業務今年也可望同步成長，其中，電池隔離膜已打入中國、日本車廠，去年第 4 季產品就進入可產能階段，看好今年產品放量後，將貢獻相關獲利。

營收比重方面，明基材目前仍以偏光板為主要營運項目，營收比重達 8 成，醫材產品則占約 15%，剩餘則為電池隔離膜、織品市場，偏光板客戶分布，以友達 (2409-TW) 為主的台系客戶占約 5 成，其他台灣、中國客戶則占約 4 成。