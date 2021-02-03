〈財報〉Alphabet Q4營收再創高峰 雲端業務成長強勁 盤後勁揚7%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周二 (2 日) 盤後公布 2020 會計年度第四季財報，營收再度刷新單季紀錄，核心廣告業務大幅優於市場預期，雲端營收也強勁成長，盤後股價飆漲逾 7%。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在電話會議上表示：「我們對雲端業務取得的進展感到非常滿意，未來將持續進行有紀律的投資，擴大業務規模並提高獲利能力。」

Alphabet 周二股價上漲 1.38% 至 1919.12 美元，盤後公布強勁財報表現後股價飆漲 7.44%，截至截稿前 7 時許暫收至 2061.98 美元。

谷歌股價日線圖 (圖: Google)

F2020 Q4 財報數據：

調整後 EPS(不含一次性項目) ： 22.3 美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 15.9 美元

營收：569 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 531.3 億美元

流量獲取成本 (TAC)： 104.7 億美元 ，優於 StreetAccount 調查的分析師預期 93.2 億美元

Alphabet 第四季營收較去年同期成長 23%，大幅優於華爾街預期，顯示 Google 的廣告業務經歷去年第二季大幅放緩之後復甦狀況良好。

F2020 Q4 業務細項表現：

總廣告營收：462 億美元，優於去年同期的 379.3 億美元

YouTube 廣告營收： 68.9 億美元，年增 46%，優於分析師預期 61.1 億美元

搜尋引擎和其他：319 億美元，年增 17%

雲端營收：38.3 億美元，年增 46%，優於分析師預期 38.1 億美元

「其他賭注」營收 ：1.96 億美元，年增 14%

Alphabet 高層表示，第四季廣告營收大幅優於前年同期，其中最大的廣告主是零售業。

廣告營收中，第四季 YouTube 廣告收入大幅增長，同時用戶數量與觀看影片時間都出現成長，業務長 Philipp Schindler 表示，谷歌目前 18 至 49 年齡層的觀看用戶已超過所有線電視網路用戶的總和，此外，有 1 億人透過電視收看 YouTube 的影片。

Pichai 表示，雲端業務營收全年營收達 131 億美元，較去年同期成長 47%，Google Cloud Platform 的成長仍顯著優於雲端業務的整體成長率。

不過，Alphabet 表示，雲端業務第四季虧損 12.4 億美元，全年仍虧損 56.1 億美元，顯示該業務仍處於投資階段。相比之下，亞馬遜去年雲端業務的營業利益為 135.3 億美元。

谷歌第四季其他收入為 66.7 億美元，較去年同期的 52.6 億美元成長，Alphabet 表示，目前已完成對 Fitbit 的收購，併入其他收入業務中。

「其他賭注」 營收含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo、生命科學公司 Verily，該業務第四季仍出現 11.4 億美元營業虧損，但已較去年同期虧損 20.3 億美元有所改善。