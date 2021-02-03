華爾街之狼：GameStop散戶可能會血本無歸

週二 (2 日) 外媒報導，好萊塢電影《華爾街之狼》的原型、前「仙股」經理人 貝爾福 (Jordan Belfort) 表示，對於那些業餘投資者來說，投資 GameStop 可能會血本無歸。

華爾街認為，近期 GameStop 的散戶割機構韭菜現象反映了市場操控問題。1999 年因操縱市場罪被判入獄的真正《華爾街之狼》貝爾福 (Jordan Belfort) 週二對加入 GameStop 吸引的散戶表達同情。

貝爾福稱，業餘投資者可能會血本無歸 (圖片：AFP)

貝爾福稱，業餘投資者可能會血本無歸，因為這類投資 (機) 在上漲時很好，但在下跌時很痛苦。他們必須非常小心，因為這些股票最終會暴跌回原形，他們將不得不變成接刀俠。

以為進場接的是錢，結果居然是刀！

這場散戶對抗法人的交易被外界認為極具政治色彩，被描述為民粹主義者的市場起義，投資者希望對行為不道德的華爾街公司尋求公正。散戶小兵靠著網路論壇 Reddit 集結戰力，在 Robinhood 平台上熱捧 GameStop 等股票。

貝爾福提供投資訣竅，呼籲業餘投資者切勿把籌碼放在檯面上。

貝爾福稱，這些事情和社交媒體的力量結合在一起，然後砰的一聲，就像小人物得到了大機構的最好的東西，但那些對股票知之甚少的人現在正在購買 GameStop 的股票。

貝爾福警告：「大家要意識到，作為最後一個跟風的人，這才是真正的危險所在。」

GameStop (GME-US) 股價上周飆升了 700% 至 325 美元的高位，上週五 (1 月 29 日) 收盤以來 GameStop 股價現在已下跌 70% 以上。