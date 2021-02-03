GameStop熱潮未完！庫班：散戶意識到強大號召力 暴跌是Robinhood害的

散戶大軍策動的遊戲經銷 Gamestop (GME-US) 爆買潮周二 (2 日) 褪去，收盤大跌 60%，儘管如此，億萬富翁庫班 (Mark Cuban) 表示，這次事件讓這些散戶知曉自己的影響力，不會因為一次的輸錢便罷休，這只是個開始。

庫班認為，本周 GameStop 的下跌主因於散戶愛用交易軟體 Robinhood 的交易限制，他們限制買家進場，當賣家發現買家稀少、流動性下降，自然傾向壓低價格以求出脫持股。

庫班呼籲散戶大軍應保留持股，因為當未來 Robinhood 這樣的券商取消先前的限制時，WallStreetBets (WSB，Reddit 熱門論壇) 的力量將會再次回歸，並批評 Robinhood 近期舉動暴露該公司根本沒有足夠的資金「幫散戶大軍打這場仗」。

庫班說：「過去我總是被叮嚀，『你要做多，就要在市場上大聲疾呼』，號召更多人替標的製造更多買家，進一步讓股票上漲，這正是 WSB 版正在做的事，而且這股號召力越來越強大。」

庫班接著表示，號召群眾的業餘投資人們已經意識到自己的力量，並吸取一些教訓，這次的事件只是開頭不是結束，這些投資人不會再因為一次的輸錢便夾著尾巴逃跑。

此外，庫班說道，年輕投資人的投資觀點也正在轉變，他們透過不同管道獲取資訊，相對於實體更偏好數位產品，股票市場也是如此，Z 世代對本益比等傳統估值法較不在意。

過去一周 Reddit WSB 版上的散戶資金擁簇，推高 GameStop 與 AMC 娛樂 (AMC-US) 等小型股的股價並形成一波軋空潮， Robinhood 因此祭出交易限制，在社交媒體上掀起軒然大波，為華爾街帶來衝擊，並引起政府的審查。