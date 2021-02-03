安控產業也跟進漲價 奇偶近期上調3成產品價格 最高漲10%

晶圓代工、封測成本不斷上揚，國際缺櫃問題至今無解，一連串漲價風潮也吹向安控產業，加上美國新任總統上任，市場仍在觀望美中關係，轉單效應力道絲毫未減弱，安控廠奇偶 (3356-TW) 因應前端調漲，近期也啟動漲價，旗下約 3 成中低階產品，價格上調約 5-10%，中階產品則微調，可望反應在首季獲利。

由於近期半導體產能吃緊、排擠效應發酵，加上美中貿易戰非中系客戶大量改採台安控廠產品，台廠受惠轉單力道加速，再加上貨櫃缺櫃、運價上揚，台安控廠決議啟動漲價，反映成本壓力。

奇偶坦言，由於產品主要輸往海外居多，美國占整體營收比重約 5 成、歐洲占 3 成，其餘為台灣、日本等亞洲、東南亞地區，儘管缺料問題短期難解，但在原物料、運輸成本攀升下，已向客戶調漲低階新品價格。

奇偶表示，去年底開始逐步小量調漲，近期調漲趨勢確立，旗下約 3 成低階產品價格上漲幅度約 5-10%，中階產品則微幅調漲，將有助過去單價相對低的產品毛利率提升外，有望挹注整體獲力表現。

至於其他安控廠是否跟進漲價，陞泰 (8072-TW) 回應，雖然貨運成本調漲，但產品售價與運費是分開計算，旗下產品多為上貨櫃前價格，運輸成本則由客戶負擔，產品價格調整還需再多方考量。