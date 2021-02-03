手機、車電全面復甦 台廠MLCC估農曆年後漲價

南韓券商 NH Investment & Securities 分析師 Lee Kyu-ha 指出，全球智慧型手機和汽車電子產品需求第二季全面復甦，MLCC 等供需失衡情況延續，預計台灣被動元件廠農曆新年後將啟動漲價，同時韓廠也將受惠，市場價格將全面上漲。

國內生產 MLCC 的廠商包括國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)，以及禾伸堂 (3026-TW) 等。

Lee Kyu-ha 指出，中國智慧手機品牌出貨量將在第一季觸底反彈，並在下半年持續成長，加上近期三星 Galaxy S21 的銷售優於預期，加上蘋果 iPhone 12 系列的銷售情況良好，將使整體零組件商受惠。

他認為，由於疫情壓抑的需求反彈、5G 智慧手機普及率提升，預計今年全年智能手機出貨量將年增 9.4％至 14.5 億部，另外，汽車領域需求回升，但供應增長仍然有限，因此 MLCC 供需不平衡狀況估加劇。

他預估，台灣被動元件廠將在農曆新年假期後的 2 月底左右提高 MLCC 價格，因此市場對整個市場價格上漲的期望越來越高，這對韓廠三星電機 (SEMCO) 及三和電容器 (Samwha Capacitor) 等來說也是好徵兆，市場可望全面上漲。