〈台泥環保佈局〉和平DAKA園區推進第二階段 循環再生計畫陸續啟動

台泥 (1101-TW) 花蓮和平 DAKA 開放生態循環工廠開幕滿週年，也邁入第二階段，董事長張安平今 (3) 日宣布，啟動「GEMMA」回收計畫，並預告將在 6 月啟動漢本海洋驛站創生計畫，環保佈局持續推進。

張安平表示，GEMMA 好回收好和平行動，共針對六類廢棄物循環利用，包括寶特瓶、生活垃圾、事業廢棄物、廢電池、廚餘以及海洋廢棄物，此次計畫也獲合作夥伴統一超、雲朗觀光集團共同倡議。

而生活垃圾以及事業廢棄物，則經由台泥水泥窯製程最高 1800 度的高溫，將事業廢棄物及生活垃圾資源化、底渣零殘留，且有效分解戴奧辛，成為水泥替代原料以及燃料，同時減少二氧化碳排放。

張安平指出，目前水泥窯協同處理技術，已經是歐洲與日本最主要處理廢棄物方法，接下來將興建的 DAKA 再生資源利用中心，在去年 9 月獲得環評大會通過、最快今年中動工、2023 年完工。

此外，張安平表示，根據世界經濟論壇預估，海洋中的塑膠廢棄物，2050 年可能會超過魚類，因此海廢的回收議題，也將成為台泥在 6 月啟動漢本海洋驛站創生計畫的重點之一。

台泥也在 DAKA 設置寶特瓶、飲料杯與電池智慧回收設備，同時與新創社會企業 FNG 世代設計合作，將回收的寶特瓶製成環保紗線，應用在運動機能服飾以及背包上；以及引進首座廚餘處理設備，經由益菌分解後，成為土壤改良材，提供當地農作園藝使用。

台泥花蓮 DAKA 自去年 1 月開幕至今滿週年，截至上月底、過去一年累計入園人數近 270 萬，也躋身花蓮第三大景點。