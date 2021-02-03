〈家樂福併頂好〉改裝後單店估成長10-15% Jason's超市暫不調整

統一超 (2912-TW) 轉投資連鎖量販業者家樂福今 (3) 日宣布，與惠康頂好 / Jason's Market Place 1 月起正式整併，首間由頂好改裝成家樂福超市的店面今日開幕，家樂福總經理王俊超表示，未來將以每月 36-40 家店的改裝速度將既有頂好改成為家樂福超市，預計中元節前全數完成，單店營收可望較原本的店點成長 10-15%；而 Jason's Market Place 暫時不調整。

王俊超說明，合併頂好後，總員工數自 1.4 萬人增至 1.7 萬人，家樂福分店數量也從目前量販型態分店 66 家、超市型態 66 家，成長為家樂福量販 66 家，超市 262 家，以及 Jason's Market Place 25 家，等於超市據點一口氣增加 221 家。

全數店鋪完成改裝、系統對接完成後，王俊超規劃將開始發展電商平台、到店取貨等新服務。

今日首家改裝後的家樂福超市敦化北店亮相，而另一家新改裝的家樂福超市南港舊莊店也將於明日開幕，王俊超說，農曆年後改裝將加速進行，平均每周至少要改裝 8 家既有頂好，商品、價格和會員制度均與家樂福同步。

不過，過往走高端路線的 Jasons Market Place 則會先保留原品牌經營 2 年，主要是因 Jasons 擁有不同的會員客群，暫時不調整。

王俊超強調，頂好超市在台灣深耕 34 年，已深入各地社區經營，正好補足家樂福在超市經營的版圖，與頂好合併是強強聯手，未來將可透過量販、超市和線上購物全方位布局，發揮品牌綜效，家樂福「將變得更強」。