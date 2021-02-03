威剛去年純益年增2.26倍 每股賺6.1元 近3年高點

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (3) 日公告去年第四季財報，單季稅後純益 3.11 億元，季增 3.67%，較 2019 年轉盈，每股純益 1.41 元。去年稅後純益 13.49 億元，年增 2.26 倍，每股純益 6.1 元，近 3 年高點。威剛看好，本季營運將大幅優於去年第四季。

威剛去年第四季營收 88.64 億元，季增 2.4%，年增 25.43%，毛利率 12.43%，季增 1.92 個百分點，年增 3.86 個百分底，營益率 3.73%，季減 0.04 個百分點，較 2019 年同期轉正；稅後純益 3.11 億元，季增 3.67%，較 2019 年轉盈，每股純益 1.41 元。

威剛去年營收 322.27 億元，年增 26%，毛利率 14.82%，年增 3.72 個百分點，營益率 5.88%，年增 5.45 個百分點；稅後純益 13.49 億元，年增 2.26 倍，每股純益 6.1 元。

展望本季，威剛董事長陳立白表示，DRAM 現貨與合約價雙雙看漲，市場復甦態勢底定，預期今年上半年合約價及現貨價將逐步墊高，DRAM 市況萬里無雲。

而威剛長期與上游供應商建立良好合作關係，在價格起漲時已備貨充足，庫存效益也會充分反應在今年營運表現，隨著價格走揚，威剛整體獲利能力將同步升溫。

除 DRAM 外，陳立白指出，本季 NAND Flash 價格表現也優於預期，看好今年價格轉趨明朗，NB 需求持續熱絡，加上 SSD 控制 IC 供給短缺，上半年將出現「NAND Flash 不缺、SSD 缺貨」的奇特市況，而公司 NAND Flash 及控制 IC 庫存備貨無虞，今年 SSD 營收與出貨量都可望超越去年表現。

威剛同步公告 1 月營收 29.31 億元，月增 4.8%，年增 59.5%。在客戶需求動能強勁下，威剛 1 月 SSD 產品營收月增達 3 成以上，SSD 單月營收與出貨量都創歷史新高，受惠記憶體價格上揚及 SSD 出貨大增，威剛看好，本季營運將大幅優於去年第四季。

