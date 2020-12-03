威剛11月營收攀今年次高 看好明年記憶體榮景

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (3) 日公告 11 月營收 31.23 億元，受惠記憶體市況持續回溫，營收重回 30 億元大關，月增 8.06%，年增 23.4%，今年次高；前 11 個月累計營收 292.8 億元，年增 26.43%。威剛看好，第四季營運有機會優於第三季，明年記憶體產業榮景可期。

威剛繼 9 月營收衝上 32 億元後，11 月合併營收再度攀上 30 億元大關。威剛表示，11 月固態硬碟 (SSD)、DRAM 模組及電競相關產品，出貨量均較上月成長，第四季客戶需求穩健，DRAM 與 NAND Flash 合約價跌幅相對縮減，看好營運可望持穩、甚至有機會優於第三季。

威剛董事長陳立白表示，明年全球進入後疫情時代，預期 5G、AI、IoT 與汽車電子等需求都將加速發展，對記憶體用量將明顯增加。

陳立白指出，DRAM 上游新增產能有限，明年第一季可望達成供需平衡；NAND Flash 受供給端變數較多影響，市場回穩時機預估將在明年第二季末，但相關應用成長潛力不容小覷，在全球經濟轉趨穩定前提下，明年下半年 NAND Flash 市況將跟著明顯好轉，整體產業榮景可期。

除記憶體市場漸入佳境，陳立白也看好工控應用需求及非記憶體事業，包括電競品牌 XPG、威速登商用電動三輪車等，都將在明年逐一發酵。目前已規畫明年將推出新一代電競筆電產品，而威速登商用電動三輪車將於明年上半年小量出貨，下半年開始放量出貨。