百億聯貸案再一樁 兆豐銀主辦台北雙星230億元聯貸拍板簽約

由兆豐銀行統籌、台北市指標性開發案台北雙星大樓聯貸案今 (3) 日正式簽約，在銀行積極參貸下最後敲定以 7 年期、230 億元拍定簽約。

有國家門戶之稱、位於台北市西區地標軸心臺北車站特定專用區 C1/D1(東半街廓) 土地聯合開發案，在投資廠商台北雙星與台北市政府簽訂投資契約後，敲定由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行，華銀、彰銀與合庫則擔任共同主辦行。

兆豐銀行表示，該開發案基地寬闊方正，為全台唯一六鐵共構之地，完成後將成為台北門戶地標建築，未來的經濟規模與發展可期。

為使銀行團深入了解該開發案，主辦行兆豐銀行特地舉辦聯貸說明會，由台北雙星介紹本開發案規劃構想，再由銀行說明融資架構及風險衡量解析，推動本聯貸案順利募集，後續將提供台北雙星集團長遠穩定資金，讓開發案得以順利完成。

兆豐銀行表示，台北雙星公司是由藍天電腦、宏匯集團投資設立，集結美國 SOM 建築設計事務所、三大聯合建築師事務所、永峻工程顧問等國內外知名頂尖團隊，結合科技製造、建築開發、商業不動產營運以及智慧建築系統，共同攜手打造全新智慧綠能建築「台北雙星大樓 Taipei Twin Towers」。