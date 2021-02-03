面板材料需求旺 華宏1月營收年增逾2成 創同期新高

華宏 (8240-TW) 今 (3) 日公告 1 月營收，受惠宅經濟動能延續，電視、IT 等大尺寸應用面板材料需求維持強勁，單月合併營收達 9.93 億元，月增 9.15%、年增 25.86%，為近四個月新高，也創下歷史同期新高。

華宏表示，1 月電視、IT 等大尺寸應用面板需求強勁，加上車載面板市場需求轉佳，帶動光電材料銷售保持成長，機能材料同樣在車市回溫、中國客戶春節前拉貨帶動下，銷售恢復成長動能，其中，BMC 材料與車燈成型品、工程塑膠與複合材料銷售均有雙位數成長。

華宏進一步指出，今年全球車市恢復成長趨勢，隨著智慧電動車、自駕車發展，單一車輛使用的面板數量將越來越多，尺寸也越大，旗下觸控面板光學膜 / 板材、偏光片等車載產品陸續在 2019 年、2020 年獲得 IATF 16949 證書，進入汽車產業供應鏈，將積極與各大國際車廠、顯示器廠與車用電子廠攜手合作，擴大布局車載產品應用。

展望今年，華宏表示，疫情仍相當嚴峻，氮因應春節防疫管制、市場需求熱絡，今年春節期間員工留廠意願大增，預期中國各廠區產線稼動率將保持高檔，對今年營運維持樂觀審慎。