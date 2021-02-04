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〈財報〉科磊Q2營收獲利均優於預期 Q3財測也略高於預期 盤後小幅回揚

鉅亨網編譯許家華
〈財報〉科磊Q2營收獲利均優於預期 Q3財測也略高於預期 盤後小幅回揚（圖片：AFP）
〈財報〉科磊Q2營收獲利均優於預期 Q3財測也略高於預期 盤後小幅回揚（圖片：AFP）
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科磊科林財報半導體美股

科磊 (KLA-Tencor) (KLAC-US) 週三 (3 日) 盤後公布 2021 會計年度第二季 (12/31 止) 財報，營收和 EPS 均優於預期，第三季財測也略高於預期，該股交易時間收低 4.18%，盤後回揚 0.7%。

財報關鍵數據

基於 GAAP

  • 營收：年增 9% 至 165.1 億美元
  • 純益：4.57 億美元
  • 稀釋後 EPS：2.94 美元

基於 Non-GAAP

  • 營收：年增 9% 至 165.1 億美元
  • 純益：5.04 億美元
  • 稀釋後 EPS：3.24 美元

根據 Seeking Alpha，分析師預估 Non-Gaap EPS 為 3.27 美元。根據 FactSet 調查，分析師預期 Non-Gaap EPS 3.2 美元 、營收 16 億美元。 

2021 Q3 (3 月底止) 財測 

根據 Seeking Alpha，分析師共識預期第三季 Non-Gaap EPS 1.58 美元、營收 16.1 億美元

科磊和同業科林 Lam Research (LRCX-US) 盤後均小幅上升。

營運來的現金流總額 5.611 億美元，自由現金流 5.019 億美元，均創新高紀錄。該季資本收益 3.171 億美元

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科磊公司US-KLAC科林研發US-LRCX

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