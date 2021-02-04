〈蘋果推自駕車〉蘋果、現代起亞傳接近敲定協議 Apple Car 2024年美國生產

蘋果推出全自動駕駛汽車傳言已久，最近雛型逐漸浮現，CNBC 引述多位知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 和現代起亞快要敲定協議，由起亞在喬治亞州的 West Point 廠製造。目前預定 2024 年投產，但時間表仍有延後的可能性。

但消息人士也說，目前尚未簽署協議，蘋果還是有可能選擇其他合作夥伴，或和不只一家公司合作。蘋果和現代起亞發言人都不願置評。

了解目前計畫進度的知情人士說，第一輛 Apple Car 將是全自駕電動車，而且聚焦發展「最後一哩」服務，意味著 Apple Car 初期可能朝食物外送或自駕計程車的形式發展。

知情人士說，蘋果和現代起亞認為合作對彼此有好處。蘋果希望和現有汽車製造商合作，在北美生產自駕車，以讓蘋果掌控車用軟硬體，換句話說，蘋果想做的是 Apple Car，不只是搭載蘋果軟體的起亞車款。

摩根士丹利分析師 Katie Huberty 表示，對蘋果來說，汽車市場規模 10 兆美元，規模遠大於智慧手機，蘋果只要在車市掌握 2% 市占率，業務規模就等於 iPhone。

而對現代起亞而言，和蘋果合作是新任董事長鄭義宣 (Euisun Chung) 大力推動的方向。熟悉現代策略的人透露，鄭義宣已經明白表示，行動視公司的未來，這讓全自動駕駛的 Apple Car 顯得相當重要。

現代起亞相信，和蘋果合作將加速自己的自動駕駛和電動車發展。現代目前和 Aptiv 有合資公司，開發自動計程車等自駕技術，目前並無跡象顯示該合資公司可能因現代和蘋果結盟受到任何影響。