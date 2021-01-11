盛群MCU獲現代汽車採用 有望同步切入Apple Car供應鏈

盛群 (6202-TW) 搭上電動車熱潮，旗下微控制器 (MCU) 產品已獲得南韓汽車大廠現代 (Hyundai) 採用，導入現代汽車的音效模組。同時，蘋果 (AAPL-US) 傳出與現代汽車攜手研發 Apple Car，盛群可望隨之打入供應鏈，成台灣 IC 設計廠第一家浮出檯面，搶搭 Apple Car 熱潮的業者。

外電報導，蘋果正與現代汽車攜手研發 Apple Car，路透最新報導指出，兩家公司將在今年 3 月前確立合作關係，最快 2024 年就會在美國啟動生產。

路透社引述韓媒《Korea IT News》報導，蘋果和現代規劃在今年 3 月前簽署合作協議，可望在 2022 年推出 Beta 版 Apple Car，並於 2024 年在美國喬治亞州的起亞汽車 (Kia Motors) 製造廠將開始運作 Apple Car 生產線，或由雙方共同投資在美設置新廠，初期年產目標 10 萬輛，最終年產目標為 40 萬輛。

業界人士指出，蘋果從早期 iPod、到現在的 AirPods 等產品，都對聲學與音效有嚴格要求，預期 Apple Car 將朝豪華、輕量方向設計，車室內裝音響也是重點。盛群 MCU 已獲得現代肯定並導入多款車種，市場看好，未來也可望隨現代搶進 Apple Car 供應鏈。

盛群近年積極切入車用相關領域，從周邊產品著手，除了 MCU 獲得現代汽車導入汽車音效模組，盛群電池充電器產品也已獲國內電動機車廠推出的電動自行車採用。

另外，真無線藍牙耳機 (TWS) 方面，盛群也大力著墨，主打大陸品牌客戶，加上主要客戶小米銷售不俗，均有利支撐盛群營運動能。

盛群也積極拓展健康量測應用，從體溫計、血糖儀等應用端切入，拿下怡成、微泰、小米等指標廠訂單。尤其蘋果對健康醫療應用相當重視，近年從 Apple Watch 等穿戴應用切入，策略與蘋果不謀而合，未來可望延伸更多合作機會。

盛群去年營收 56.15 億元，年增 22.5%，創新高；去年前三季歸屬母公司淨利 6.71 億元，較前年同期略減 1.2%，每股純益 2.97 元。該公司目前訂單能見度高，已經看到今年 6 月，多為普遍性需求，有助業績維持高檔。