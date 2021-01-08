Apple Car洽談合作受矚目 Wedbush：與特斯拉等車企合作可能仍達七成

外媒週五 (8 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正就開發自駕電動車，與現代汽車集團進行協商，帶動現代汽車股價狂飆逾 20%。然而，華爾街券商 Wedbush Securities 認為，既使談判有結果，蘋果仍可能與特斯拉 (TSLA-US) 或大眾汽車等其他車企達成合作協議，可能性高達七成。

Wedbush Securities 資深分析師 Dan Ives 表示，根據近幾週與投資人的談話，華爾街寧願蘋果成為電動車領域的合作夥伴，而不是受到利潤率和財務模式影響，開始打造自家品牌汽車或工廠，承受戰略產品所帶來的巨大風險。

Ives 進一步表示，未來幾年內，蘋果與特斯拉、大眾、現代、小鵬汽車或中國其他汽車製造商建立戰略合作夥伴關係的可能性將高達七成以上，一旦電動汽車結合自動駕駛的嘗試在消費族群中獲得成功，這種雙軌並行的模式有望幫助蘋果在未來十年內打下重要基礎，甚至於 2025 年後打造自家的電動車生產線。

他提到，中國科技巨頭百度 (BIDU-US) 可能選擇類似道路，即選擇與汽車製造商合作，而非自產汽車。

《路透社》週五 (8 日) 報導稱，百度計劃計劃籌建一家生產智慧電動汽車的公司，並使用吉利汽車工廠進行生產作業，由吉利汽車提供造車技術。